Кабмин определил объемы госзаказа

Кабинет Министров Украины определил объемы финансирования госзаказа на товары, работы и услуги по отраслям на текущий год. Об этом идет речь в постановлении правительства «О государственном заказе на закупку товаров, выполнение работ, предоставление услуг для государственных нужд в 2006 году» от 19 апреля, текст которого размещен на официальном портале правительства.

В частности, согласно документу, правительство в 2006 году выделяет Министерству охраны окружающей среды 846,49 млн. грн. на финансирование госзаказа на мероприятия ппо обеспечению увеличения запасов полезных ископаемых, а также на топографо-геодезические работы.

Кроме того, правительство выделяет 400 млн. грн. Госрезерву на осуществление государственных закупок зерна и продовольствия. Министерству финансов Украины выделено 9,225 млн. грн. на закупку драгоценных металлов. За Госкомземом закреплены средства в объеме 56,5 млн. грн. на проведение земельной реформы, а также на проведение мероприятий по обеспечению охраны земельных и водных ресурсов.

На закупку печатной продукции правительство выделило Министерству образования и науки 159,6 млн. грн., Минагрополитики - 500 тыс. грн, Госкомтелерадио - 18 млн. грн., НАН Украины - 8,3 млн. грн., Министерству здравоохранения - 150 тыс. грн.

На разработку новейших технологий и развитие науки правительство выделило 299,4 млн. грн., в том числе Минтопэнерго - 11,9 млн. грн., Минпромполитики - 19,7 млн. грн., НАН Украины - 122,8 млн. грн.

На финансирование госзакупок для обеспечения деятельности аппарата Верховной Рады правительство выделило 20,5 млн. грн.

На госзакупки в сфере культуры Кабмин выделил 422,65 млн. грн., в том числе Госкомтелерадио - 317,5 млн. грн.

Всего в 2006 году на финансирование государственных закупок правительство выделило 2 млрд. 524 млн. грн.