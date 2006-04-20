Правительство отказалось от стабилизационного фонда

Кабинет Министров Украины отказывается от идеи формирования стабилизационного фонда в государственном бюджете 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании правительственного комитета заявил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

По его словам, идея создания стабфонда была техническим инструментом, «который был предложен для того, чтобы не допустить политического рассмотрения бюджета».

Между тем В.ПИЗЕНИК сообщил, что в настоящее время средства, которые предполагалось направить на формирование стабфонда, находятся на счетах Госказначейства.

В свою очередь, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ поручил Минфину обратиться к Верховной Раде Украины с просьбой снять с контроля вопрос создания стабфонда.

Как сообщал УНИАН, правительство планировало направить 3 млрд. грн. средств, полученных от приватизации ОАО «Криворожсталь» на создание в Государственном бюджете Украины 2006 года Стабилизационного фонда.