На НЗФ ”никаких социальных потрясений”, простой аудит

Генеральный директор ОАО «Никопольский завод ферросплавов», председатель правления Владимир КУЦИН восстановлен в должности по решению суда. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам городской голова Никополя Сергей СТАРУН.

По его словам, решение суда принято 7 марта 2005 года и исполнено государственными исполнителями 14 апреля. По словам С.СТАРУНА, у него сложились нормальные деловые и партнерские отношения с В.КУЦИНЫМ. Мэр Никополя заявил, что после смены руководства на НЗФ не произошло «никаких социальных потрясений, завод работает».

С.СТАРУН также сообщил, что сейчас на НЗФ проводится аудиторская проверка. По его словам, это «естественный процесс при смене руководства на предприятии» (В.КУЦИН занимал должность гендиректора - председателя правления НЗФ до 6 июня 2005 года, после чего был отправлен в бессрочный отпуск. До 14 апреля 2006 года и. о. Гендиректора - председателя правления был Александр НЕУСТРОЕВ. - УНИАН).

Справка УНИАН. В 2005 году по решению суда контрольный госпакет НЗФ был возвращен в госсобственность, однако до последнего времени Фонд госимущества заявлял, что не может вступить в права собственности на акции НЗФ, поскольку акции не переведены на счета Фонда.

14 апреля 2006 года кабинет гендиректора НЗФ занял В.КУЦИН. Минпромполитики и Фонд государственного имущества Украины заявили, что не принимали никаких решений относительно смены руководителя ОАО «Никопольский завод ферросплавов».