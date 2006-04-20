Работники Косовской больницы прекратили голодовку

Работники Косивской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области прекратили акцию голодовки, сообщили УНИАН сегодня в управлении здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По словам начальника областного управления здравоохранения Григория БОЙЧУКА, конфликт удалось урегулировать. Николаю БАЛАШУ, восстановленному судом в должности главного врача Косивской ЦРБ, предложена другая должность. Н.БАЛАШ написал заявление об увольнении.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля медицинские работники Косивской ЦРБ объявили бессрочную голодовку. Заместитель главного врача ЦРБ Виктор ИЛИК сообщил, что в больнице сложилась нетипичная ситуация - два главных врача. По его словам, в октябре 2005 года был освобожден главный врач ЦРБ Н.БАЛАШ, которому ставилось в вину отсутствие сотрудничества с местными органами власти. Новым главным врачом назначили Ивана ФАЗАНА. В конце 29 марта этого года суд восстановил в должности Н.БАЛАША. 16 врачей объявили бессрочную голодовку с требованием его уволить.