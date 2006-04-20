Ожидается незначительное похолодание

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях, а днем местами в Украине небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°, на побережье морей местами 10-15°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 22-23 апреля - переменная облачность. В западных, восточных, Винницкой, Одесской областях, а днем 23 апреля местами и в Приазовье и Крыму кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный, семеро-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, в южной части и в Закарпатье местами 21-23°, 23 апреля в северных и центральных областях понижение температуры ночью до 1-6° тепла, днем до 12-17°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

24-25 апреля - преимущественно без осадков, только днем в западных и восточных областях, а 25 апреля и в Призовье и Крыму кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 0-6° тепла, днем 12-18°.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10°, днем около 20°; по области ночью 5-10°, днем 16-21°.

22-23 апреля - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 22 апреля ночью 5-10° тепла, днем 15-20°, 23 апреля понижение температуры ночью до 1-6° тепла, днем до 12-17°.

24-25 апреля - погода существенно не изменится.