В Одессе установлена гигантская скульптура ангела с мобильным телефоном (фото)

В Одессе сегодня установлена гигантская скульптура ангела с мобильным телефоном. Как передает корреспондент УНИАН, в субботу завершен монтаж композиции известного скульптора Александра Милова.

По его словам, скульптура под названием «Ворота рая» изготовлена по технологии аналогичной той, по которой была сделана его скульптура «Любовь», покорившая в 2015 году американский арт-фестиваль Burning Man.

В частности, ангел с мобильным устройством и мечом сделан из металлических труб. Он установлен на здании предприятия «Стальканат», расположенного по улице Водопроводной. Вес композиции около 13 тонн вместе с опорной конструкцией, непосредственно фигуры – 10 тонн.

В ширину композиция порядка 18 метров, в глубину – около 11 метров. Часть, возвышающаяся над зданием – 15 метров, вниз – порядка 6-7 метров.

Скульптура с подсветкой.

В результате, создан эффект огромного ангела, сидящего на краю крыши.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году композиция одесского скульптора Александра Милова «Любовь» покорила американский арт-фестиваль Burning Man.

В Одессе установлены работы Милова - памятник персонажу фантастической киносаги «Звездные войны» Дарту Вейдеру, который переделан из монумента Ленину, а также 4-метровый робот-трансформер, сделанный из автомобилей.

Справка УНИАН. Александр Милов – автор многих оригинальных проектов, в числе которых - «Любовь», покоривший в 2015 году знаменитый американский арт-фестиваль Burning Man (пустыня Black Rock, штат Невада). Композиция представляет собой мужчину и женщину ростом в 7,5 метров и 5-метровых детей. В общей сложности, конструкция имеет 17,5 метров в длину, 5,5 – в ширину и 7,5 - в высоту.