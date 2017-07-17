Если бы не Путин – мы были бы живы: в сети вспоминают жертв МН17 в третью годовщину трагедии

13:14, 17 июля 2017
Общество
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Группа Bellingcat назвала "Бук" номер 332 ВС России – единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, которая и сбила пассажирский самолет над Донбассом.

Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 17 июля исполняется три года трагедии МН17, в которой погибли 298 человек, среди которых было 60 детей.

Международные эксперты и следствие пытаются выяснить, кому же принадлежал «Бук», которым был сбит самолет. К третьей годовщине трагедии группа Bellingcat опубликовала на своем сайте текст, в котором называет "Бук" номер 332 ВС России – единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, которая и сбила пассажирский самолет над Донбассом.

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В сети появились фото погибших с подписью «Если бы не Путин – мы были бы живы».

Также пользовательMiroslav Gai в третью годовщину трагедии опубликовал последнее видео с борта.

Кроме того официальные ведомства также опубликовали видео, посвященное памяти жертв катастрофы.

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Теги: #катастрофа МН17#жертвы МН17#годовщина МН17