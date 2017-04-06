Всего 25% украинцев знают, как будет работать "безвиз" – представительство ЕС

Всего 25% опрошенных украинцев смогли правильно ответить на вопрос, сколько времени можно будет находиться на территории Европейского Союза в условиях безвизового режима.

Как сообщила пресс-служба Представительства Европейского Союза в Украине, данные исследований свидетельствуют об отсутствии системного разъяснения прав и обязанностей, связанных с внедрением безвизового режима – несмотря на то, что это было одной из ключевых тем СМИ Украины за последние два года.

«Только 5% сообщений в прессе на эту тему содержали аналитику, остальные – короткие отчеты о процессе получения безвиза», - отмечают в Представительстве ЕС.

Согласно последним социологическим исследованиям, проведенным Киевским международным институтом социологии, 20% респондентов считают, что безвизовый режим позволит оставаться в ЕС дольше 90 дней в любой 180-дневный период.

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Также у украинцев нет достаточных знаний о преимуществах биометрического паспорта. Лишь 33% респондентов назвали наличие биометрического паспорта одним из необходимых условий для пересечения Шенгенской границы без визы.

Вместе с тем, согласно новым правилам, украинцы - владельцы биометрического паспорта смогут путешествовать в ЕС без виз на 90 дней в любой 180-дневный период.

Они смогут это делать в туристических или служебно-деловых целях, чтобы посетить родственников или друзей; однако украинские граждане не получат права на трудоустройство в Евросоюзе.

Эта норма распространяется на все страны-члены ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Не касается она только Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.