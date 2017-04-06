Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима

Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее голосование состоялось в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

«За» проголосовали - 521 депутат ЕП, «против» - 75, воздержались - 36.

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Как известно, Еврокомиссия предложила удалить Украину из приложения II законодательного акта № 539/2001 со списком стран, граждане которых должны иметь визы для пересечения внешней границы, и внести ее в список, на которые эти требования не распространяются.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

5 апреля в Европарламенте состоялось обсуждение вопроса безвиза, во время которого было констатировано, что Украина в выполнении требований для введения безвизового режима с Евросоюзом "даже превзошла ожидания" в плане воплощения реформ.

Об этом во время дебатов заявил польский депутат от группы "Европейская народная партия" Михал Бони, который выступал от имени депутати Марии Габриэль (Европейские народники, Болгария). Он отметил, что докладчик Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел Мария Габриэль, которая отвечает за вопросы либерализации визового режима для граждан Украины, позволила ему выступить от ее имени.

Бони напомнил, что 28 февраля завершились межинституционные переговоры между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией относительно принятия решения по визовой либерализации для Украины. Это решение было подтверждено Комитетом постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) и Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод.