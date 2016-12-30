Столетие легендарного "Щедрика": в аэропорту Львова 300 хористов исполнили главную рождественскую песню (видео)
18:49, 30 декабря 2016Общество
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Флешмоб с массового пения рождественской мелодии посвящен к столетию первого концертного исполнения композиции.
Уникальное исполнение "Щедрика" / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
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Дирижер стояла на втором этаже, чтобы все хористы могли ее видеть. Вокалисты говорят, что "Щедрик" хоть и сложное произведение для исполнения, однако все хоровые коллективы хорошо его знают.
Поэтому репетиция совместного пения была только одна, и та за десять минут до выступления.
А среди слушателей были не только пассажиры, а и львовяне, которые приехали сюда специально.
Уникальное исполнение "Щедрика": в аэропорту Львова около 3 сотни хористов спели известную рождественскую песню
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