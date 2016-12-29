Маленькие львовяне спели колядки президенту Польши

Встреча состоялась в президентском дворце в Варшаве, сообщает "Дивись.Інфо".

Визит продолжался семь дней, каждый из которых был посвящен отдельной теме.

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«Маленькие львовяне передали семье президента подарки со Львова, пели колядки. Также ежедневно они имели чрезвычайно интересные встречи, ведь каждый раз он был посвящен какой-то теме, например, был день истории, день спорта. Встретились ребята с министром транспорта и морского хозяйства, который выезжал с ними на Балтийское море. Министр культуры готовил с детьми Сочельник, вместе с заместителем министра молодежи и спорта побывали в музее футбола. Также дети были на презентации футбольного клуба «Легия», – говорится в сообщении.