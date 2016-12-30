"Я хочу, чтобы Одесса боялась": подозреваемый в двойном убийстве подтвердил намерения устроить теракт

Подозреваемого задержали, когда он выходил из посадки в 7 км от Овидиополя, рассказал начальник ГУНП Дмитрий Головин, пишет Думская.

Отмечается, что сопротивления подозреваемый не оказывал, и уже доставлен в отдел полиции.

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Кроме этого, мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: «Я хочу, чтобы Одесса боялась».

По данным издания, на убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области правоохранители 29 декабря провели спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ее 2-летней дочери, а также поджоге их дома в Овидиополе. После тушения огня на месте были обнаружены обезглавленные тела.

По данным полиции, 31-летний подозреваемый намеревался на грузовике въехать в толпу в Одессе, чтобы убить как можно больше людей. По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали.