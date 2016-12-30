Полицейские рассказали о ходе задержания подозреваемого в жестоком убийстве в Одесской области

"Спецоперация по задержанию злоумышленника завершена, он задержан в том месте, где мы и считали, что он там будет находиться. Задержание было проведено профессионально, он не успел совершить сопротивление. Идут первоочередные следственные действия. Мы счастливы. Раненых среди правоохранителей нет. На месте задержания наш руководитель Головин, он руководил спецоперацией, всю ночь также работали его заместители. Он будет первым, кто все расскажет о мотивах. Мужчина ранее проживал в этом населенном пункте, он не судим, у него есть семья, есть маленький ребенок", - рассказала спикер ГУ Нацполиции области Алена Войтенко, сообщает 112.ua.

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Как сообщал УНИАН, в Одесской области правоохранители 29 декабря провели спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ее 2-летней дочери, а также поджоге их дома в Овидиополе.

После тушения огня на месте были обнаружены обезглавленные тела. По данным полиции, 31-летний подозреваемый намеревался на грузовике въехать в толпу в Одессе, чтобы убить как можно больше людей.

По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали.