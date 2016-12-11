"Вакарчук рыдает. Минута молчания. Зал плачет": "Океан Эльзы" в Минске посвятил песню Шеремету (видео)

Во время концерта группы "Океан Эльзы" в Минске лидер группы Святослав Вакарчук посвятил песню журналисту Павлу Шеремету, убитому в этом году в Киеве.

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Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

"Вакарчук рыдает, исполняя "Мить", посвятив ее Павлу Шеремету. После песни зал Минск-Арены встает. Минута молчания, минута памяти. Зал плачет", - написала в своем профиле на Facebook поэтесса Валерия Кустава.

Лидер "Океана Эльзы" назвал Шеремета своим "братом по духу", который многое принес в его жизнь. Перед исполнением песни он поблагодарил мать журналиста "за такого сына".

"Спасибо вам за Пашу", - обратился он к залу после исполнения.

Напомним, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Также изучаются еще три версии: личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена журналиста Елена Притула, поскольку автомобиль находился в ее собственности.