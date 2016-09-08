Дело Шеремета: Украина ждет от ФБР результаты экспертиз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

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“ФБР участвует в расследовании. Мы сейчас от них ожидаем результатов экспертиз”, - сказал Троян.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Также изучаются еще три версии: личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена журналиста Елена Притула, поскольку автомобиль находился в ее собственности

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства известного журналиста. Также Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.