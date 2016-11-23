Попытка продажи ребенка в Харькове: суд арестовал учительницу интерната

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 23 ноября, принял Киевский райсуд Харькова.

Во время заседания представитель прокуратуры отметил, что существует опасность того, что подозреваемая будет влиять на свидетелей и потерпевшую, будет скрываться от суда и следствия. Может совершить другие преступления.

“Просим суд удовлетворить ходатайство и применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей”, - сказал представитель прокуратуры, обратив внимание на тяжесть, общественную опасность преступления, а также то, что оно было совершено в отношении малолетнего ребенка.

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В свою очередь, адвокат подозреваемой подчеркнул, что женщина имеет устойчивые социальные связи, не может влиять на свидетелей, поскольку их показания уже собраны, и просил определить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сама подозреваемая заявила, что имеет проблемы со здоровьем и нуждается в лечении.

При этом по просьбе суда она не смогла предоставить какую-либо документацию, свидетельствующую о ее заболевании.

Кроме того, подозреваемая заявила, что дело против нее сфальсифицировано.

Выслушав мнения сторон, суд поддержал ходатайство гособвинения и назначил подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 января 2017 года включительно, определив возможность внесения залога в размере 413,4 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Харьковской области задержали педагога интерната, которая пыталась продать 13-летнюю воспитанницу данного учреждения.

Ей сообщено о подозрении по ч.3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или осуществление иной незаконной сделки, совершенной в отношении малолетнего). Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.