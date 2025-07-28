Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 28 июля, не изменился и остался на уровне 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался неизменным и составляет 49,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и находится на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 28 июля, также не изменился - 49,51 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 28 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 гривни за доллар. То есть украинская валюта ослабилась на одну копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,98 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 12 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне снизился на 2 копейки и составляет 49,38 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,82 гривни за евро.

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