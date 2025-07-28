Зеленский отметил, что Украина постоянно укрепляет воздушный щит

В ночь на 28 июля (с 19.30 27 июля) российская армия атаковала Украину 331-м средством воздушного нападения - БПЛА, крылатыми и аэробаллистическими ракетами. Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

В частности, россияне запустили по Украине 324 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с территории РФ - Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск. Также оккупанты атаковали четырьмя крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской области и тремя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" Липецкой области (из воздушного пространства РФ).

"Основное направление удара - Староконстантинов, Хмельницкая область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - отмечают в Воздушных силах.

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По предварительным данным, по состоянию на 09.30 понедельника, Силами обороны сбито/подавлено системами РЭБ 311 средств воздушного нападения противника: 309 ударных БпЛА; две крылатые ракеты Х-101.

"Зафиксировано попадание 2 ракет различных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) - на нескольких локациях. Аэробаллистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей!", - подчеркивают военные.

Обновлено 10.45. На российскую атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что сегодня ночью активно работали подразделения украинских беспилотных систем, армейской авиации и авиации Воздушных сил, зенитчики, подразделения ПВО, мобильные огневые группы, отражая воздушную атаку врага.

По его словам, только за ночь с 27 на 28 июля сбиты десятки российских дронов, несколько ракет. При этом добавил, что, к сожалению, не все, были и попадания.

"Сейчас всюду, где нужно, продолжаются восстановительные и спасательные работы. В частности, это касается электроснабжения. Оказывается необходимая помощь раненым: по состоянию на сейчас известно о 8 раненых. Я благодарен спасателям, коммунальным службам, полиции, энергетикам - всем, кто задействован, за оперативную работу. Украинцы умеют защищать себя и обязательно защитят", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина постоянно укрепляет воздушный щит, поэтому очень важно поддерживать полное понимание у партнеров, чем именно они могут помочь.

"Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов, и на этой неделе будут новые мои разговоры с партнерами по этой задаче. Министр обороны Украины и секретарь СНБО выполняют соответствующие поручения на своем уровне", - подчеркнул президент Украины.

Атака РФ - что известно

Напомним, ночью российская армия атаковала столицу Украины дронами. По данным правоохранителей, в Дарницком районе Киева пострадали 5 человек, в том числе 2-летний ребенок. Ударной волной повреждены окна многоэтажки с 6 по 11 этажи, пострадавшие получили осколочные ранения.

В то же время глава Киевской МВА Тимур Ткаченко заявил о большем количестве пострадавших - по его данным, в Дарницком районе пострадало 8 человек, у маленького ребенка - резаная рана.

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