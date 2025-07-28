Аналитики ожидают очередного увеличения добычи нефти ОПЕК+, поскольку группа хочет восстановить свою долю на рынке.

Цены на нефть выросли сегодня, 28 июля, на фоне заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом и ожидания продолжения таможенного перемирия между США и Китаем, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 60 центов, до 68,26 доллара за баррель. В то же время котировки американской нефти марки WTI подскочили на 62 цента, до 65,78 доллара за баррель.

Издание напоминает, что заключенное в воскресенье рамочное торговое соглашение между США и ЕС, в частности, устанавливает импортные пошлины в размере 15% на большинство товаров из блока, что вдвое меньше, чем анонсировал Дональд Трамп. Также оно предусматривает отказ Евросоюза от российской нефти в пользу американского сырья.

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В то же время рост цен на "черное золото" сдерживает возможное очередное увеличение поставок нефти на рынок со стороны стран ОПЕК+. Хотя на прошлой неделе четыре делегата ОПЕК+ на условиях анонимности заявили Reuters, что группа вряд ли передумает увеличивать добычу нефти на 548 000 баррелей в сутки в августе, другой источник сообщил, что об этом еще рано говорить.

Аналитики ING ожидают, что ОПЕК+ в сентябре увеличит поставки нефти по крайней мере на 280 тысяч баррелей в сутки.

"Однако, очевидно, есть возможность для более агрессивного повышения. Группа производителей стремится восстановить свою долю на рынке, а летний спрос помогает поглотить дополнительные баррели", - добавляют журналисты.

К тому же Венесуэла может увеличить поставки нефти на мировой рынок. По данным Reuters, государственная нефтяная компания PDVSA готова возобновить работу на своих совместных предприятиях на условиях, подобных лицензиям времен Джо Байдена, как только Трамп возобновит разрешения своим партнерам на добычу и экспорт нефти.

Цены на нефть и торговые переговоры США и ЕС

24 июля цены на нефть выросли на фоне прогресса США в переговорах с ключевыми торговыми партнерами. Результативность торговых переговоров с США с ключевыми партнерами могут как развернуть цены на нефть вниз (как это уже было 22 июля), так и подтолкнуть вверх.

ЕС и США были очень близки к началу торговой войны. Долгое время Трамп отказывался идти на компромиссы с ЕС в торговых вопросах. Но, в конце концов, соглашение было заключено. Президент США заявил, что ЕС согласился закупить "американскую энергию" на сумму 750 миллиардов долларов. Также ЕС обязался инвестировать в США дополнительно 600 миллиардов долларов сверх запланированного - в военную технику и открытие рынков для торговли с нулевыми пошлинами.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, соглашение предусматривает отказ ЕС от российской нефти и газа.

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