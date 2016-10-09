Суд не прислушался к требованию ареста без права залога для судьи-взяточника из Днепра

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Он напомнил, что 7 октября был задержан "на горячем" судья районного суда Днепра, который использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства в интересах заявителя, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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"Только вчера вечером был задержан указанный судья, а уже сегодня ему мной сообщено о подозрении в совершении преступления. И уже сегодня следственным судьей Соломенского районного суда города Киева рассмотрено ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Прокуроры САП просили избрать указанную меру пресечения, однако постановлением следственного судьи подозреваемому "коллеге" избрана мера пресечения в виде залога в сумме 260 тысяч гривень", - сообщил руководитель САП.

По словам Холодницкого, сторона обвинения будет обжаловать это определение в апелляционном порядке, поскольку не соглашается с избранием менее строгой меры пресечения за коррупционное преступление.

"Мы будем настаивать на содержании под стражей всех подозреваемых в коррупции слуг народа", - подчеркнул он.

Холодницкий также обратил внимание, что это первый судья, которого задержали после начала судебной реформы, а рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения состоялось в день профессионального праздника юристов.