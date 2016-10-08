Во время обыска у судьи из Днепра нашли десятки тысяч долларов и евро (фото)

Об этом Антикоррупционное бюро сообщило на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

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"Было обнаружено более 54 тыс. долларов США, около 13 тыс. евро и почти 138 тыс. гривен наличными", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили судью Октябрьского районного суда города Днепр, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долл. (более 258 тыс. грн).

Взятку судья получил «за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства».