Дело об убийстве милиционеров в Киеве: подозреваемых оставили под стражей на 2 месяца

Соломенский райсуд г.Киева избрал меру пресечения для трех подозреваемых в убийстве милиционеров на АЗС в 2015 году, сообщает Украинская правда.

"Для Андрея Романюка, Евгения Кошелюка и Виты Заверухи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца", - говорится в сообщении.

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Ранее 1 октября суд объявил перерыв в заседании по избранию нового пресечения для подозреваемых в убийстве милиционеров. При рассмотрении дела вокруг суда усилены меры безопасности, журналистов в зал не пускали, у здания суда произошли столкновения между людьми, которые пришли выразить поддержку задержанным, и силовиками.

Срок предварительного пресечения для задержанных закончился сегодня в 8:00: их отпустили, но потом снова задержали в зале суда.

Как отметил нардеп Игорь Луценко, причина повторного задержания - в нарушении задержанными общественного порядка за решеткой.