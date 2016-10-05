Половина украинцев не жалеет о распаде СССР - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» 16-22 сентября 2016 года.

«Динамика свидетельствует о том, что в этом году количество опрошенных, которые сожалеют о распаде СССР, незначительно увеличилась по сравнению с результатами 2014-го и 2015 годов, 35% в этом году по сравнению с 33% в 2014-м и 31% - в 2015 году», - отметили социологи.

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На юге, востоке и центре страны сожалеют о распаде СССР около 40% респондентов, тогда как на западе - вдвое меньше (18%).

Больше ностальгируют по СССР респонденты, которые готовы сегодня поддержать на президентских выборах лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко (68%), члена фракции «Оппозиционный блок» Вадима Рабиновича (52%) и члена фракции ВО «Батькивщина» Надежду Савченко (44%). Также ностальгируют по СССР около трети сторонников лидера фракции ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко и лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко, а также четверть сторонников председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и президента Украины Петра Порошенко.

В то же время меньше сожалеют о распаде СССР сторонники председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового (9%) и лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока (8%), прежде всего, потому, что их базовый электорат - это жители запада страны, отмечают социологи.

Чем старше респонденты и чем ниже уровень образования и доходов, тем больше они сожалеют об СССР. Ностальгируют по СССР относительно больше женщины. Среди неработающих респондентов сожалеют о распаде СССР 42%, тогда как среди работающих - только 28%.

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Больше ностальгируют по СССР респонденты, которые считают, что русский язык должен стать государственным (58%) или официальным в отдельных регионах (44%).

Аналогично среди сторонников вступления Украины в Таможенный союз большинство (71%) ностальгируют по СССР, тогда как большинство (более 70%) респондентов, которые поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, не жалеют о распаде Советского Союза.

Всего опрошено 2 тыс. респондентов, ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.