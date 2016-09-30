Экс-замглавы Одесской ОГА Орлов вышел под залог в 8 миллионов и получил новое подозрение (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, соответствующее обращение в суд подано 30 сентября.

«Сегодня прокуратура обратилась в суд с тем, чтобы подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога», - рассказали в пресс-службе.

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В прокуратуре добавили, что 29 сентября по результатам расследования Орлову объявляли о подозрении в незаконном препятствовании проведению митинга с применением физического насилия (ст. 340 УК Украины).

«Бывший чиновник в сговоре с другими лицами дал указания о силовом прекращении специально экипированными и вооруженными лицами мирного собрания граждан 19 февраля 2014 на площади перед зданием облгосадминистрации», - сообщили в прокуратуре.

Как известно, 22 сентября следователи областной прокуратуры сообщили Орлову о подозрении в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 29 сентября бывший первый заместитель председателя Одесской ОГА, депутат Одесского городского совета от Оппозиционного блока Александр Орлов, подозреваемый в причастности к избиению людей 19 февраля 2014 г., вышел на свободу под залог в 8 млн грн.

Решение о помещении Орлова в СИЗО принял Приморский райсуд Одессы 23 сентября, определив сумму залога.

Справка УНИАН. 19 февраля 2014 года в Одессе журналистов, которые снимали небольшой пикет представителей Евромайдана возле здания облгосадминистрации, избили вооруженные палками люди. В результате нападения пострадали несколько десятков активистов и журналистов, несколько съемочных групп потеряли технику, которую разбили или отобрали.

Во время приступа, который произошел в присутствии нескольких десятков милиционеров, молодые люди выкрикивали: "Бить по голове и по камерам". После почти получасового избиения молодчики с дубинками поехали на пяти маршрутных такси с номерами одного из городских маршрутов. Перед уходом злоумышленники разбили несколько припаркованных мотоциклов.