По делу одесского Майдана суд арестовал экс-замглавы ОГА Орлова с правом внесения залога

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, по ходатайству прокуратуры суд арестовал подозреваемого на 2 месяца - до 22 ноября.

Орлов подозревается в причастности к организации избиения людей возле ОГА 19 февраля 2014 года.

«Залог определен в размере 8 млн 600 грн», - пояснила Верба.

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Орлову предъявлено подозрение в преступлении по ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), а также по ч. 1 ст. 294 (Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также активное участие в массовых беспорядках) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в Одессе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подписаны соответствующие документы о предъявлении подозрения.

19 февраля 2014 года в Одессе вооруженные дубинками люди избили журналистов, снимавших небольшой пикет представителей Евромайдана под зданием Одесской ОГА.

В результате нападения пострадали несколько десятков активистов и журналистов, несколько съемочных групп лишились техники, которую разбили или отобрали.

Во время нападения, которое произошло в присутствии нескольких десятков милиционеров, молодчики выкрикивали: «Бить по голове и по камерам».

После примерно получасового избиения молодчики с дубинками уехали на пяти маршрутных такси, на которых был номер 168 (номер одного из городских маршрутов). Перед уходом злоумышленники разбили несколько припаркованных мотоциклов. Милиция не предприняла никаких действий для их задержания.