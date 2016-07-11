В Днепре на строительстве метро разворовали более 2 миллионов бюджетных средств

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, правоохранители установили, что в апреле 2015 года руководство акционерного общества, осуществляющего строительные работы в днепровском метрополитене, перечислило средства на счет частного предприятия на приобретение насосного оборудования.

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«Более 2 млн грн коммерсанты получили из областного бюджета области. Затем организаторы перечислили средства на фиктивные предприятия, а метрополитену поставили старое оборудование», - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам жительства и работы злоумышленников правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных субъектов хозяйствования, "черную бухгалтерию" и компьютерную технику с системами клиент-банк, доказывающими осуществление нелегальных сделок, отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Продолжается досудебное следствие.