Боевики разворовывают церковное имущество на Донбассе – ИС

По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", управляющий Донецкой епархией УПЦ митрополит Илларион (Шукало) выражает резкое недовольство фактами мародерства со стороны боевиков «ДНР», которые разворовали металлические конструкции, предназначенные для строительства куполов храмов.

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Как сообщает сайт «ИС», в связи с этим управляющий Донецкой епархией УПЦ распорядился усилить контроль за имуществом церкви и немедленно докладывать ему о всех происшествиях.