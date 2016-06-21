На Днепропетровщине перекрыли канал доставки вещества для изготовления метамфетамина

Организатором канала оказался 45-летний житель Новомосковска, который заказывал комбинированный лекарственный препарат "акатар" почтой со Львовщины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

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Сотрудники спецслужбы задержали женщину-наркокурьера во время получения очередной посылки в одном из почтовых отделений города. Общее количество изъятого препарата составляет более 18 тыс. таблеток, что по ценам "черного рынка" стоит около 200 тыс. грн.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.