В Британии предлагают легализовать все виды наркотиков

Эксперты Королевского общества охраны здоровья и Совета общественного здравоохранения (FPH) утверждают, что действующая в Британии государственная политика в отношении наркотиков провалилась.

Они также полагают, что большее внимание должно уделяться лечению наркотической зависимости и просвещению, передает Русская служба ВВС.

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Министерство внутренних дел Британии выступило в защиту проводимой политики, заявив, что масштабы немедицинского употребления наркотиков в стране за последние 10 лет сократились.

Как утверждается в докладе под названием "Новый подход к наркотикам" (Taking A New Line On Drugs), уголовное наказание продемонстрировало свою неэффективность в борьбе с употреблением наркотиков, так как угроза уголовного преследования повышает шансы людей умереть от передозировки и может стать препятствием для наркозависимых, которым нужна помощь.

Эксперты обеих организаций призывают кардинально изменить поход к проблеме наркомании, призывая принять в Британии португальскую систему, по которой людям, пойманным на употреблении наркотиков, предлагают помощь и поддержку, а не назначают наказание.

В то же время распространители и поставщики наркотиков по-прежнему несут уголовную ответственность.

Авторы доклада также предлагают включить в школьный курс обязательные уроки о вреде наркотиков и передать ответственность за формирование политики по этому вопросу от министерства внутренних дел департаменту здравоохранения.

"Слишком долго снижение уровня потребления наркотиков было самоцелью британской и общемировой политики. При этом игнорируется тот факт, что жесткое уголовное наказание подталкивает нуждающихся в помощи людей к маргинальным слоям общества. Таким образом, урон здоровью и общественному благополучию растет, несмотря на общее снижение уровня потребления", - заявила президент Королевского общества охраны здоровья Ширли Крамер.

"Пришло время нового подхода, и мы должны признать, что употребление наркотиков - проблема здравоохранения, а не уголовного права, и что те, кто нелегально употребляет наркотики, нуждаются в лечении и поддержке, а не в наказании", - подчеркнула она.