Новые "перлы" роспропаганды: "греховность" европейцев, "агрессивность" НАТО, а "украинцы – это просто русские"

Об этом говорится в очередном обзоре DisinfoReview, передает ЕвроПравда.

Прокремлевские СМИ и в дальнейшем будут уделять первостепенное внимание предстоящему саммиту НАТО, который состоится в июле в Варшаве.

В этом контексте российские пропагандисты распространяли тезисы о "несуществующей российской угрозе" и указывали на то, что учения НАТО на востоке Европы являются настоящей угрозой для стабильности в регионе.

Читайте такжеНа Донбассе школьникам показали пропагандистский фильм об "украинцах-насильниках"

Это при том, что Россия в течение последних двух лет проводит намного больше учений, чем страны НАТО, и эти учения значительно масштабнее.

При этом они скромно "умалчивали" о присутствии российских войск на востоке Украины.

Также в очередной раз был затронут тезис об "искусственности" белорусского народа, который якобы был создан во времена СССР, и тезис о том, что украинцы – это просто русские, которых нужно вместе с Молдовой, Грузией и Осетией вернуть в восстановленный "русский мир".

А государственный канал РЕН ТВ просто назвал всех западных соседей России "русофобскими странами".

Темой для роспропагандистов был также и "подъем нацистов" в Германии, который они умудряются связывать с политикой Ангелы Меркель в отношении мигрантов. В этой же статье на Pravda.ru автор пишет о том, что Европа собирается легализовать педофилию в ближайшем будущем. А в программе на государственном канале РЕН ТВ "журналисты" пошли дальше: по словам ведущего Игоря Прокопенко, европейцы скоро будут жениться на собаках, свиньях и крокодилах.

Читайте также"Фашистская песня" Джамалы и "попытки США окружить РФ": обзор пропаганды в пророссийских СМИ

Российские пропагандисты не стесняются использовать и "проверенные" темы. Так, в статье в газете "Коммерсант" снова можно было найти тезис о том, что ВИЧ и СПИД являются одной из составных частей информационной войны, которую Запад проводит против России.

Эта деза перекликается с кампанией дезинформации, которую развернуло КГБ в 80-х годах прошлого века о том, что ВИЧ/СПИД был создан в США в рамках разработки биологического оружия.

Как обычно, тема Украины была в числе главных. На этот раз сепаратистский канал в YouTube рассказал о том, что бойцы батальона "Айдар" изнасиловали 12 детей-сирот два года назад, а в шоу Петра Толстого мы услышали, что президент Украины Петр Порошенко лично санкционировал убийства детей на Донбассе.