Русскоязычная девочка из Берлина, заявившая о своем изнасиловании мигрантами, попала в психиатрическую больницу

Об этом заявила в интервью журналу Spiegel ее мать Светлана Ф., которая продолжает настаивать на версии о похищении дочери, передает РБК.

«Ей плохо, и с понедельника она находится в психиатрическом стационаре», - сказала она, в беседе, происходившей в минувший четверг.

Читайте такжеУ берегов Турции утонула лодка с мигрантами: погибли 39 человек, среди которых 5 детей

По словам матери, после исчезновения Лиза вернулась домой без футболки, одетая только в бюстгальтер и куртку, и с расцарапанным лицом. Светлана утверждает, что у дочери пропали деньги и рюкзак.

Читайте такжеВице-премьер Сербии посоветовала Рогозину заботиться о России

Со слов женщины, дочь рассказала, что ее похитили на улице трое мужчин и привезли на машине в однокомнатную квартиру, которая имела нежилой вид.

«Из обстановки там были только кровать и диван. На полу стояли бутылки с алкоголем», - передала мать рассказал дочери, которую заставили раздеться и изнасиловали.

Как сообщал УНИАН, ранее прокуратура Берлина заявила, что Лиза выдумала историю с изнасилованием из-за проблем в школе, и все время находилась у своего 19-летнего друга.