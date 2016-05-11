Сайт "Миротворец" "слил" личные данные аккредитованных в "ДНР" журналистов: назревает международный скандал

По словам журналистки Громадського Анастасии Станко, на сайте опубликованы "телефоны, адреса лучших журналистов со всего мира всех рейтинговых медиа, которые были в разные времена аккредитованы в ДНР" и рисковали жизнью и "пытались рассказать, что происходило по ту сторону".

Так, возмущенные журналисты сделали заявление, в котором сообщают, что после обнародования личных данных, журналистам начали "звонить и писать с угрозами, а от некоторых украинских политиков уже прозвучали призывы считать этих журналистов "врагами Украины" и вообще закрыть им возможность работать".

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"Мы, журналисты украинских и иностранных СМИ, и представители украинских и международных медиа-организаций, глубоко шокированы действиями украинских политиков, и сотрудников сайта "Миротворец", которые выставили в публичный доступ личные данные всех журналистов, которые получали аккредитацию в самоназванных "ДНР/ЛНР", назвав их людьми, которые "сотрудничают с террористами", - говорится в заявлении, которое обнародовано на Громадському.

Согласно заявлению, журналисты требуют от сайта "Миротворец" немедленно удалить из свободного доступа информацию о персональных данных журналистов".

"Мы обращаемся к украинским политикам... Мы также обращаемся к украинской власти, правоохранительным органам Украины с требованием возбудить уголовное производство по факту нарушения Закона Украины о защите персональных данных, осуществлении давления и угроз журналистам, которые указаны в списке", - отмечают журналисты.

Из-за "слива" персональных данных журналистов назревает международный скандал, так, по словам украинской журналистки "Голоса Америки" Мирославы Гонгадзе, Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке готовит по этому поводу заявление.

"Кто теперь из иностранных журналистов рискнет поехать в зону боевых действий. Просто возмутительно", - резюмировала Гонгадзе.

В целом в открытый доступ попали данные 5 тысяч как отечественных, так и иностранных журналистов.