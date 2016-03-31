В СБУ заявляют о 690 пропавших без вести украинцах на Донбассе
13:52, 31 марта 2016Общество
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По данным Службы безопасности Украины, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пропали без вести 690 украинцев.
690 наших граждан считаются пропавшими без вести / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после встречи со студентами в Национальном университете имени Тараса Шевченко журналистам сообщил председатель СБУ Василий Грицак.
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“690 наших граждан считаются пропавшими без вести”, - сказал Грицак, напомнив, что в плену находится 127 человек.
Напомним, по словам президента Украины Петра Порошенко, на Донбассе в плену у боевиков находятся более 120 украинцев, около 800 пропали без вести.
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