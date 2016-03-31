В СБУ заявляют о 690 пропавших без вести украинцах на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после встречи со студентами в Национальном университете имени Тараса Шевченко журналистам сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

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“690 наших граждан считаются пропавшими без вести”, - сказал Грицак, напомнив, что в плену находится 127 человек.

Напомним, по словам президента Украины Петра Порошенко, на Донбассе в плену у боевиков находятся более 120 украинцев, около 800 пропали без вести.