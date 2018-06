Евровидение-2016: выступления первых финалистов

На сцене Globe Arena выступили конкурсанты из 18 стран, и только 10 из них получили пропуск в финал песенного соревнования, который состоится в субботу, 14 мая.

Напомним, что по итогам голосования зрителей, в финал конкурса прошли: Азербайджан, Россия, Нидерланды, Венгрия, Хорватия, Австрия, Армения, Чехия, Кипр и Мальта.

Читайте также"У меня муж армянин, я за армян!": Организаторы "Евровидения" дисквалифицировали судью от России

Предлагаем вам оценить выступления первых финалистов "Евровидения 2016".

Азербайджан – Семра/Miracle

Россия – Сергей Лазарев/You Are the Only One

Нидерланды – Дауе Боб/Slow Down

Венгрия – Фредди/Pioneer

Хорватия – Нина Кралич/Lighthouse

Австрия – Зои/Loin d'ici

Армения – Ивета Мукучян/LoveWave

Чехия – Габриэла Гунчикова/I Stand

Республика Кипр – Minus One/Alter Ego

Мальта – Ира Лоско/Walk on Water

Как сообщал УНИАН, участница от Украины Джамала - поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 14 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.