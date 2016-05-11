Евровидение-2016: выступления первых финалистов
В Стокгольме во вторник, 10 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение".
На сцене Globe Arena выступили конкурсанты из 18 стран, и только 10 из них получили пропуск в финал песенного соревнования, который состоится в субботу, 14 мая.
Напомним, что по итогам голосования зрителей, в финал конкурса прошли: Азербайджан, Россия, Нидерланды, Венгрия, Хорватия, Австрия, Армения, Чехия, Кипр и Мальта.
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Предлагаем вам оценить выступления первых финалистов "Евровидения 2016".
Азербайджан – Семра/Miracle
Россия – Сергей Лазарев/You Are the Only One
Нидерланды – Дауе Боб/Slow Down
Венгрия – Фредди/Pioneer
Хорватия – Нина Кралич/Lighthouse
Австрия – Зои/Loin d'ici
Армения – Ивета Мукучян/LoveWave
Чехия – Габриэла Гунчикова/I Stand
Республика Кипр – Minus One/Alter Ego
Мальта – Ира Лоско/Walk on Water
Как сообщал УНИАН, участница от Украины Джамала - поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 14 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.