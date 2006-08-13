Колесников заявляет о недопустимости «революционной» девальвации гривны

Народный депутат, член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет о недопустимости «революционной» девальвации национальной валюты.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Вместе с тем, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, развертывание инфляции, обусловленной ростом цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, создает предпосылки для пересмотра валютного курса гривны.

"Искусственно держать (курс гривны - УНИАН) нельзя. Нужно проанализировать ситуацию с национальной валютой, но ни в коем случае не допустить революционных девальваций", - отметил он.

При этом он отметил, что коридор валютного курса гривны не должен выходить за рамки 10-15 копеек.

"То есть, от 5,05 до 4,90 (1 грн. за 1 долл. - УНИАН), или до 5,20 - не ниже и не выше", - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ, отметив при этом, что "значимой девальвации для украинцев не будет".