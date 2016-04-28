Военная прокуратура открыла уголовное дело против командования бывшей 51 ОМБ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, 28 апреля, на брифинге военный прокурор Луцкого гарнизона Западного региона Украины Евгений Давыдов.

По его словам, уголовное производство в отношении командования бывшей 51 ОМБ начато 25 апреля по ч.1 ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред. Наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным ограничением на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет).

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Военный прокурор отметил, что были случаи, когда в списки, представленные командованием, среди тех, кто якобы самовольно оставил воинскую часть, попадали и демобилизованные.

«В декабре военная прокуратура установила факты, когда были ошибочно занесены в списки тех, кто самовольно оставил часть, те, кто был переведен в другую воинскую часть и там проходили службу, об этом у них есть отметка в военном билете, также в этих списках были лица, которые лечились в госпиталях или гражданских больницах, и эти факты подтверждались. На запрос военной прокуратуры к командованию воинской части бывшей 51 ОМБ пришел ответ о том, что ряд лиц были ошибочно внесены», - отметил Давыдов.

Сейчас военная прокуратура в течение 2014-2016 годов начала 700 дел относительно бойцов бывшей 51 ОМБ, по 220 - есть уже приговоры или решения суда, дела по почти 150 бойцах закрыла военная прокуратура.