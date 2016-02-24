Одного из руководителей тыла Внутренних войск будут судить за госизмену

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, СБУ провела расследование в отношении бывшего заместителя командира – начальника тыла объединенного узла связи ВВ МВД Украины по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Читайте такжеМинобороны наказало офицеров, которые довели военных на полигоне "Широкий лан" до демарша

В марте 2014 года в Симферополе военнослужащего завербовал сотрудник Главного разведуправления Генштаба РФ. Тогда он получил задание собирать информацию с ограниченным доступом о дислокации и деятельности Внутренних войск МВД Украины.

Сообщается, что используя служебное положение, допуск по форме 3 и доступ к государственной тайне, он собрал и планировал передать в Генштаб РФ сведения о средствах и схемах связи и спецсвязи Внутренних войск МВД. Однако 12 апреля 2014 года во время попытки выехать в АРК его разоблачили в Киеве сотрудники СБУ.

Сейчас обвиняемого разыскивают.