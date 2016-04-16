В Киеве из-за проведения международного полумарафона перекроют ряд улиц и мостов (список)

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, введение ограничений связано с проведением VI Киевского международного марафона, который соберет, по оценкам организаторов, около 8,5 тыс. участников.

В рамках мероприятия, помимо забега на 21 км, также состоятся забеги на 5 и 10 км, благотворительный забег на 2 км, эстафета с 4 до 5 км и большие заезды для роллеров на 5 и 21 км. Кроме того, запланировано шесть детских забегов.

Полный маршрут марафона составляет 21 км. Он протянется с Подола через набережную Днепра, Московский мост, Труханов остров и завершится на Подоле.

Для обеспечения проведения мероприятия будут вводиться следующие ограничения движения транспорта:

по ул. Петра Сагайдачного с 6.00 утра 16 апреля до 22.00 17 апреля будет частично перекрыто движение; Контрактовая площадь будет перекрыта с 6.00 утра 16 апреля до 20.00 17 апреля.

Кроме того, 17 апреля планируется перекрыть:

подъем и спуск возле моста Метро по Днепровскому спуску с 9.00 до 13.05;

движение по Набережному шоссе в обе стороны - от моста Метро до Контрактовой площади с 9.00 до 13.05 и с 9.00 до 15.30 – от Боричева спуска до моста Метро;

движение по улице Набережно-Крещатицкой на участке от Боричева спуска до Гаванского моста с 8.30 до 15.30.

Также движение по Гаванскому мосту с 9.00 до 13.05 будет перекрыто в обоих направлениях, с 09.00 до 11.40 перекрыто движение в сторону Московского моста.

По ул. Набережно-Рыбальской будет перекрыто движение в обоих направлениях с 09.30 до 11.40, а с 09.00 до 12.15 - в сторону Московского моста.

По Московскому мосту планируется перекрыть движение в сторону Левого берега до остановки «Парк Дружбы Народов» с 9.30 до 11.40.

Ул. Трухановская будет перекрыта в обе стороны с 8.00 до 15.45; движение по Владимирскому спуску также будет перекрыто в обе стороны с 8.30 до 15.45 и по мосту Метро перекроют движение от Гидропарка до Днепровской набережной с 9.00 до 9.40 и 12.10 до 13.00.