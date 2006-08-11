Две украинки, ставшие жертвами полицейских-насильников, высланы из Испании

Жертвы испанских полицейских-насильников - россиянка и две украинки, содержавшиеся в Центре для нелегальных иммигрантов в городе Малага - поспешно высланы из Испании с целью закрыть дело о бесчинствах полиции. Как сообщает РИА «Новости»,об этом сообщил сегодня адвокат высланных женщин.

"Мои подзащитные россиянка и украинки, которые дали показания против полицейских из охраны Центра временного содержания нелегальных иммигрантов, высланы из Испании на родину в нарушение закона о свидетелях преступлений", - заявил адвокат Хесус УРЕНЬЯ.

Он напомнил, что "закон предусматривает обеспечение безопасности свидетелей преступления и их регулярную явку в следственные органы для дачи показаний".

"В случае с женщинами-иностранками, подвергшимися в Испании сексуальной эксплуатации, закон предусматривает не только охрану их прав, как свидетелей, но и поощрение за дачу показаний в виде предоставления вида на жительство", - отметил адвокат.

В соответствии с показаниями высланных, а также десятка других свидетелей, "Центр временного содержания нелегальных иммигрантов был превращен усилиями охраны в подлинный дом терпимости", при этом женщин принуждали оказывать интимные услуги не только самим охранникам, но и "лицам с улицы", с которых полицейские брали деньги.

Помимо россиянки и украинок, охранники принуждали к вступлению в интимную связь гражданок Бразилии, Колумбии и Венесуэлы.

По делу о "злоупотреблениях" в малагском Центре, которое ведет следователь Элена САНЧО, проходят девять полицейских. Трое из них были арестованы две недели назад после обнаружения "злоупотреблений", но затем отпущены, поскольку, по мнению следователя, "не представляют социальной опасности".

Между тем адвокат Х.УРЕНЬЯ считает, что "россиянка и украинки были высланы с единственной целью - закрыть дело о грубом нарушении законности со стороны служителей порядка".