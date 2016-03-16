Почти 67% украинцев считают международные переговоры выходом из ситуации на Донбассе - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, обнародованные сегодня на пресс-конференции.

Вариант «активизация военных действий, наступление до полного освобождения Донбасса» выбрали 20,4% респондентов. Еще 13% респондентов не смогли ответить на вопрос.

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Опрос проведен КМИС с 23 февраля по 8 марта 2016 года. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

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В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.