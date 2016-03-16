Почти 67% украинцев считают международные переговоры выходом из ситуации на Донбассе - опрос

12:01, 16 марта 2016
Общество
1115 0

66,6% украинцев считают наиболее приемлемым вариантом урегулирования ситуации на Донбассе «продолжение международных переговоров».

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, обнародованные сегодня на пресс-конференции.

Вариант «активизация военных действий, наступление до полного освобождения Донбасса» выбрали 20,4% респондентов. Еще 13% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Читайте такжеАннексию Крыма Россией не поддерживают 80% украинцев и 13% россиян – опрос

Опрос проведен КМИС с 23 февраля по 8 марта 2016 года. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Читайте также63% украинцев считают, что между Украиной и РФ война, 65% россиян думают наоборот – опрос

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter