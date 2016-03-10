Премьер Латвии: Лучше платить Турции, чем получить неконтролируемую массу беженцев

Такое мнение, как сообщает LSM.lv, высказал премьер-министр Литвы Марис Кучинскис, передает Росбалт.

«Лучше уплатить Турции определенную сумму за то, чтобы та удерживала беженцев у себя, чем рисковать допустить появление неконтролируемых масс беженцев в Латвии», — указал он.

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«Но при одном условии: что проблема беженцев все-таки будет решена», — добавил политик.

Кризис беженцев разрастается, признал Кучинскис, и «отчаяние сейчас намного больше», чем раньше. «Мы не единственные в ЕС, кто говорит, что не может больше идти навстречу», — сказал Кучинскис.

Он признал, что перед Латвией вырисовывается только два пути: принимать беженцев самой или платить. Последнее позволит «остановить поток беженцев, направляющихся в Европу», считает он.

Отметим, ранее в Латвии был проведен опрос, согласно его результатам, большинство латвийцев (75%) чувствуют себя под большой или небольшой угрозой из-за появления в Европе беженцев.