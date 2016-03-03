СМИ узнали, на кого обменяли украинскую журналистку Варфоломееву

Луганскую журналистку Марию Варфоломееву, которая попала в плен боевиков в январе прошлого года, сегодня обменяли на двоих пособников боевиков – украинку-жительницу временно оккупированной территории и гражданина РФ. Об этом сообщает "112 Украина".

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"Марию меняли на двоих. Это одна девушка, которая жила на временно оккупированной территории и работала на боевиков, а также на гражданина РФ Горбунова Ивана. Этому мужчине около 20-ти лет, он из Краснодарского края и он работал на боевиков, хотя когда мы с ним общались, он не очень много говорил, но сказал, что не признает свою вину. В Украине он был приговорен к 11 годам лишения свободы и для того, чтобы обменять его на Марию Варфоломееву президент Украины помиловал этого гражданина РФ, ведь боевики выдвинули именно такое требование. Мария чувствует себя хорошо, немного простужена. На подконтрольной Украине территории ее обследовали представители КК и пока Мария направляется в Киев, где будут проводить медицинское обследование более тщательно", - рассказал корреспондент.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook и пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его словам, "много раз боевики откладывали обмен или умышленно его срывали. Для освобождения Марии президент помиловал российского гражданина, которого сегодня передали на оккупированную территорию"

Как сообщал УНИАН, луганская журналистка Варфоломеева находилась в плену боевиков"ЛНР" с 9 января 2015 года. Девушку обвиняли в "шпионаже" в пользу украинской армии и принадлежности к "Правому сектору".

На видео один из луганских боевиков Игорь Корнет рассказывал о задержании украинской "наводчицы" (так в "ЛНР" квалифицировали действия Варфоломеевой, которая делала фотоснимки Луганска для украинских СМИ).