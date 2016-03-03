Журналистка Мария Варфоломеева освобождена из плена боевиков (фото)

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Журналист Мария Варфоломеева освобождена! Горжусь ее мужеством и силой духа!" – написал он.

Кроме того, в Twitter Порошенко сообщил, что позвонил освобожденной журналистке. "Только что лично позвонил Марии Варфоломеевой. Многое пришлось сделать, чтобы освободить ее. Спасибо Ирине Геращенко и всем, кто помог", - заявил президент.

Напомним, на прошлой неделе во время обмена пленными сообщалось и об освобождении журналистки Варфоломеевой. Однако вскоре стало известно, что женщина осталась у боевиков.

Читайте такжеПроцесс освобождения украинских заложников разблокирован - Геращенко

Как сообщал УНИАН, луганская журналистка Варфоломеева находилась в плену боевиков "ЛНР" с 9 января 2015 года. Девушку обвиняли в "шпионаже" в пользу украинской армии и принадлежности к "Правому сектору".

На видео один из луганских боевиков Игорь Корнет рассказывал о задержании украинской "наводчицы" (так в "ЛНР" квалифицировали действия Варфоломеевой, которая делала фотоснимки Луганска для украинских СМИ).