Кабмин выплатит ветеранам Второй мировой войны аж по 3 тысячи гривень

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

"Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы выплаты в 2016 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, принятым документом устанавливаются размеры и порядок выплаты ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая участникам боевых действий, инвалидам войны, участникам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и лицам, на которых распространяется действие закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также жертвам нацистских преследований. В сообщении отмечается, что в 2016 году размер выплаты ежегодной разовой денежной помощи по сравнению с 2015 годом увеличен на 5 процентов.

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Согласно принятому постановлению, выплата ежегодной разовой денежной помощи предусмотрена в 2016 году для инвалидов войны и бывших малолетних (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Для инвалидов I группы размер выплаты составит 2975 грн, II группы - 2600 грн, III группы - 2310 грн.

Участники боевых действий и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, получат по 920 грн.

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, будет выплачено по 2975 грн. Члены семей погибших и жены (мужья) умерших инвалидов войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами, которые не женились во второй раз, получат 465 грн.

Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага будет выплачено по 170 грн.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство Украины выделило более 800 млн грн в рамках помощи ветеранам Второй мировой войны.

Средства были направлены на обеспечение соответствующего социального уровня для ветеранов, а также на мероприятия, связанные с 70-летием победы над нацизмом.