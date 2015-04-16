Правительство выделило более 800 миллионов гривень на помощь ветеранам Второй мировой

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета.

«В рамках нашей социальной помощи участники и ветераны Великой Отечественной войны получат соответствующую социальную помощь. Правительство выделило более 800 млн грн», - сказал Яценюк.

Читайте такжеПорошенко отметил вклад одесситов в победу на нацизмом и значительный вклад в АТОПо словам премьера, эта помощь будет направлена на обеспечение соответствующего социального уровня для ветеранов, а также на мероприятия, связанные с 70-летием победы над нацизмом.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству социальной политики и госпредприятию «Укрпочта» по результатам заседания Организационного комитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины победы над нацизмом вовремя осуществить выплаты гражданам к 8 и 9 мая.