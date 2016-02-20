Полиция открыла 4 производства по погромам в российских банках и офисе Ахметова в Киеве

Об этом говорится в заявлении Департамента коммуникации Национальной полиции.

"Есть четыре сообщения о нарушениях закона со стороны активистов, начаты уголовные производства по факту хулиганских действий в трех офисных помещениях и кражи мобильных телефонов и кошелька у работников разгромленного банковского учреждения. Действия каждого активного участника этих событий оценят соответствии с законом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу полицейские из столицы и других регионов "усиленно охраняют правопорядок в местах проведения массовых акций, чтобы обеспечить безопасность всех, кто пришел почтить память Героев Небесной сотни, ни один полицейский не препятствует в этом".

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"В день, когда украинцы склоняют голову перед героями Небесной сотни, каждый, как никогда, должен осознавать персональную ответственность за нарушение закона и понимать последствия противоправных действий. Полиция в свою очередь сделает все, чтобы провокационные сценарии не реализовались, и приложит максимум усилий для сохранения правопорядка", - сказано в заявлении.

Правоохранители отмечают, что полностью контролируют ситуацию в столице и призывают участников акций четко придерживаться закона.

Напомним, сегодня днем в центре Киева неизвестные лица камнями разбили стекло в витринах "Альфа-банка", "Сбербанка России" и в офисе бизнесмена Рината Ахметова. По этим трем фактам были открыты уголовные производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.