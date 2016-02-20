В центре Киева неизвестные устроили погром в отделениях российских банков и офиса Ахметова (фоторепортаж, видео)
Сегодня днем в центре Киева неизвестные лица камнями разбили стекла в витринах российских филиалов "Альфа-банка", "Сбербанка России" и в офисе украинского бизнесмена Рината Ахметова.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве.
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По данным полиции, стекло выбито в "Альфа-банке" на Крещатике, "Сбербанке России" - на улице Владимирской, в офисе Ахметова - в Десятинном переулке.
Сейчас по этим фактам открыты уголовные производства по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанных пока нет.
Правоохранители собрали все обломки и камни в качестве вещественных доказательств. Сейчас территория возле офиса "СКМ" оцеплена сигнальной лентой.
В то же время недалеко от станции метро "Арсенальная" активисты забросали камнями отделения "Сбербанка России". На больших стеклопакетах банка остались большие трещины как на парадном входе в банк, так и на окнах.
По словам очевидцев, на «Арсенальной» камни бросали около 80 активистов из батальона ОУН.