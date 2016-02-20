В центре Киева неизвестные устроили погром в отделениях российских банков и офиса Ахметова (фоторепортаж, видео)

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве.

Читайте такжеВ центре Киева активисты забросали офис компании Ахметова брусчаткой (фото)

По данным полиции, стекло выбито в "Альфа-банке" на Крещатике, "Сбербанке России" - на улице Владимирской, в офисе Ахметова - в Десятинном переулке.

Сейчас по этим фактам открыты уголовные производства по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанных пока нет.

Как передает корреспондент УНИАН с места событий, в офисе Ахметова "СКМ" разбиты четыре стекла в двух окнах на втором этаже.

Правоохранители собрали все обломки и камни в качестве вещественных доказательств. Сейчас территория возле офиса "СКМ" оцеплена сигнальной лентой.

В то же время недалеко от станции метро "Арсенальная" активисты забросали камнями отделения "Сбербанка России". На больших стеклопакетах банка остались большие трещины как на парадном входе в банк, так и на окнах.

По словам очевидцев, на «Арсенальной» камни бросали около 80 активистов из батальона ОУН.