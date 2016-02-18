Красный Крест раздал живущим в зоне АТО около 60 тонн продуктов
18:29, 18 февраля 2016Общество
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Красный Крест привлечет в 2016 году более 64 млн долл. на гуманитарную помощь переселенцам и живущим в зоне АТО.
Иллюстративная фотография / hromadske.tv
Международный Комитет Красного Креста раздал в Тельмановском районе Донецкой области около 60 тонн продуктов.
Об этом говорится в сообщении Международного Комитета Красного Креста в Twitter.
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"За неделю МККК раздал в Тельмановском районе под Донецком почти 60 тонн продуктов и 5 тонн гигиенических наборов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Красный Крест привлечет в 2016 году более 64 млн долл. на гуманитарную помощь переселенцам и живущим в зоне АТО.
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