Смертельная погоня за BMW: Одному из полицейских "светит" пожизненное заключение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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"Сегодня прокуратурой города Киева одному из инспекторов управления патрульной полиции в городе Киеве сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) , ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) (заключение от 7 до 15 лет), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц ) (Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы - УНИАН)", - сказал Матиос.

По его словам, "следствием доказано, что полицейский во время преследования четко осознавал, что в автомобиле, кроме водителя, есть пассажиры. Тем не менее, сотрудник полиции совершил выстрел в авто и выказал тем самым умысел на убийство".

Как отметил Матиос, подозреваемый полицейский во время преследования выпустил в сторону автомобиля две пистолетные обоймы - 25 патронов из 28-ми. В целом, сказал Матиос, все патрули, которые осуществляли преследование, отстреляли 37 патронов.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.