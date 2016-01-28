За год количество желающих присоединиться к РФ на Донбассе упало на 10%, жить в "Д/ЛНР" не хочет никто - опрос

Об этом в эфире "5 канала" сообщила старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина.

"Мы проводили опрос на территориях, находящихся под контролем Украины, там есть динамика. По последнему нашему опросу – 0% тех, кто считает, что надо жить в независимом государстве "Л/ДНР", - отметила она.

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Бекешкина напомнила, что год назад на территории Луганской и Донецкой областей было 35% тех, кто хотел отделиться от Украины: 20% хотели жить в независимом государстве, 15% - присоединиться к России.

"Сейчас присоединиться к России хотят 5%", – сообщила она по результатам опроса.

Ранее директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко заявил, что большинство населения Украины не поддерживает предоставление особого статуса Донбассу, что предусматривается изменениями в Конституцию в части децентрализации.